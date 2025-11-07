Изгубили се в планината: Спасиха двама израелски туристи

Спасителните екипи от Витоша са провели вчера акция по издирването и прибирането на двама израелски туристи, изгубили се заради гъста мъгла. След операцията туристите са открити и успешно свалени от планината в добро здравословно състояние, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС).

Още: Откриха израелски турист след 6 часа издирване на Боровец

Не са добри условията за туризъм в планините, казаха за БТА от ПСС на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите в планините са ниски – между 0 и 5 градуса, посочиха от ПСС. Лифтовите съоръжения в зимните курорти не работят.

Още: Словак се загуби в Родопите, но успя сам да си помогне

В Стара планина вали дъжд, а по високите части превалява сняг. Навсякъде във високите зони е мъгливо, което затруднява придвижването и ориентацията, добавиха от ПСС.

Още: Двама туристи са спасени снощи в Пирин