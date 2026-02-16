Окончателно: Никола Бургазлиев, обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, остава в ареста

Апелативният съд в Бургас остави окончателно в ареста Никола Бургазлиев, който е обвинен в причиняването на тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, при която загина 35-годишната Христина, а 4-годишният й син с месеци беше в тежко състояние. Съдебното заседание дойде след като защитата на Бургазлиев поиска по-лека мярка до старта на делото, но не бе уважено от първоинстанционния съд. Близки на постралато семейство организираха протести в Бургас и Пловдив.

Почти всеки ден Юлиян Здравков минава край мястото на трагичната катастрофа от август 2025 г., когато пострадаха двете му деца, племенника му, а жената на брат му загина. Искането ученикът да излезе на свобода отново провокира протести. „Техният най-голям аргумент е да може да учи. Към кого да се обърна аз, за да видя сестра си, ще ми кажат ли? Към кого да се обърна?“, пита Светослав Соколов, брат на загиналата Христина.

Защитата на Бургазлиев поиска по-лека мярка, за да може да завърши средното си образование и отвод на прокурора, който забранявал това. От прокуратурата обясниха, че искането е било за предоставянето на компютър в ареста, което противоречи на правилата: задържаният има право на книжни учебници и да се яви на изпит.

Адвокатите на пострадалите семейства призоваха да не се бави умишлено делото с цел освобождаване на обвиняемия след изтичането на 8-месечния законов срок за арест.