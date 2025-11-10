Любопитно:

С опасност за живота: Мъж катастрофира с джип

10 ноември 2025, 15:02 часа 504 прочитания 0 коментара
Мъж на 68 години е с опасност за живота след катастрофа на главния път между Стара Загора и Казанлък в района на пътния възел при село Ягода. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора. 

БТА припомня, че инцидентът стана в съботния ден малко преди 10:00 часа. По първоначална информация джип „Тойота“, управляван от мъжа, се е обърнал встрани от пътното платно.

Шофьорът е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат.

Спасиана Кирилова
катастрофа полиция опасност за живота джип преобърната кола
