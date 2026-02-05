Лайфстайл:

Самодейност за убийството в хижа "Петрохан". Сарафов какъв е в случая - коментар на Роман Василев

05 февруари 2026, 8:07 часа 910 прочитания 0 коментара
Самодейност за убийството в хижа "Петрохан". Сарафов какъв е в случая - коментар на Роман Василев

Говорим за престъпление срещу държавата, след като ДАНС се занимава със случая и се казва, че го прави от 2 години. Не е нормално да коментираме обаче неща, които са още в началото. Това заяви бившият градски зам.-главен прокурор на София Роман Василев в коментар за тройното убийство в хижа "Петрохан". Той описа реакцията на отговорните органи като "художествен фолклор и самодейност".

Според Василев, най-лесно било да се извади постановлението, по което е почнала работа и да се види какво е свършено. Той е категоричен - трябваше да се направи само следното: да се каже кога е образувана преписка, на кой прокурор е пратена, какво е свършил той и толкова. В своята Facebook страница разследващият сайт Bird.bg твърди, че на 15.06.2024 година е получен втори сигнал до 4 институции, който е предупреждение за подаден 2 дни преди това друг сигнал за въпросните "рейнджъри". Разследващият сайт обаче не оповестява съдържанието на първия сигнал:

Какво получава обществото, след като не знаем докъде е стигнала преписката, попита Василев. Няма отговори дали убитите са добри момчета, помагащи на деца, или каналджии и наркотрафиканти или паравоенна организация, подчерта той пред bTV.

На въпрос обаче дали упреците съм към Борислав Сарафов, отговрът беше следният - към всички, които излизат в първите дни и коментират. На извършителите така им е ясно какво работи разследването, заяви Василев.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Не може всеки да излиза и да говори по незавършило производство, за тежко криминално престъпление", категоричен беше бившият зам.-градски прокурор на София.

Още: Сарафов сравни "Петрохан" с "Туин Пийкс": С намеци за педофилия твърди, че родители саботирали разследването

Ролята на Борислав Сарафов - какъв главен прокурор е?

Относно това дали Борислав Сарафов е легитимен главен прокурор, Роман Василев в крайна сметка не даде веднага отговор какво е неговото мнение. Вместо това той "се разля" как парламентът трябвало да избере нов Висш съдебен съвет (ВСС - мандатът му изтече преди 4 години). В крайна сметка Василев каза, че ако е на мястото на Сарафов, би си подал оставката. Но бившият зам.-градски прокурор на София де факто защити и Сарафов - ако поискал да се намеси в работата на някой прокурор, прокурорът можело да му даде случая и да му каже сам да си го решава. Не стана ясно как би било възможно това и какво би значело за кариерното развитие на този хипотетично осмелил се да противоречи на обвинител номер едно в България прокурор.

Припомняме, че вече няколко различни съдебни състава в различни съдилища не признават Борислав Сарафов за главен прокурор и това съответно се отразява на решенията му по конкретни дела - ОЩЕ: Два състава на един съд удариха по Сарафов, докато той взема хиляди евро заплата извън мандат

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Петрохан Роман Василев Борислав Сарафов рейнджъри Проход Петрохан Ивайло Калушев
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес