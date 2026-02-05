ЦИК наказа член на ОИК Пазарджик от “Възраждане“

Централната избирателна комисия (ЦИК) състави акт на бивш член на ОИК за нарушение по време на частичните местни избори в Пазарджик. Комисията изпраща до областния управител на Пазарджик акта за административно нарушение, наложен на бившия член на ОИК-Пазарджик Васил Стефанов, за да се предприемат действия за изпълнение на наказанието.

За Стефанов като член на ОИК от квотата на "Възраждане" ЦИК доказа, че при преброяването на резултатите от частичните избори за общински съвет той е манипулирал преференциите за един от кандидатите за общински съветник на партията. След това резултатите бяха коригирани, а Стефанов подаде оставка.

Заместник-председателят на ЦИК Росица Матева припомни, че по случаят е сезирана прокуратурата, която да провери дали е извършено престъпление:

"С писмо ни е уведомила районна прокуратура, че разследването не е приключило. Въпреки това лицето Васил Стефанов не е привлечено като обвиняем по това досъдебно производство, така че спокойно може да бъде включена административно-наказателната преписка с издадено наказателно постановление", каза Матева, цитирана от БНР.

