Два състава на един съд удариха по Сарафов, докато той взема хиляди евро заплата извън мандат

Не един, а два състава на Апелативния съд в Пловдив са обявили Борислав Сарафов за нелегитимен главен прокурор само в рамките на няколко дни между отделните решения. Както вече съобщихме, на 15 януари Първи наказателен състав с докладчик Веселин Ганев отказа да разгледа искането на изпълняващ функциите обвинител №1 за възобновяване на конкретно производство по описа на Районен съд - Пловдив, с което на практика обяви, че Сарафов не заема тази длъжност. Справка в сайта на съда показва, че на 12 януари всъщност е имало още едно решение - на Трети наказателен съдебен състав с докладчик Елена Захова и председател Христо Крачолов.

Още: Пореден български съд не признава Борислав Сарафов за главен прокурор

В това решение пише, че е отказано разглеждане по искането на Борислав Сарафов за възобновяване на производство на Районен съд - Казанлък. И се добавя, че след 21 юли 2025 г. изпълняващият длъжността обвинител номер едно "не може да изпълнява функциите на главен прокурор, които са прекратени ex lege".

Това е пореден подобен удар за изпълняващия функциите обвинител №1, докато той остава на поста далеч отвъд крайния законов срок - 21 юли 2025 г. Заради приетите от парламента промени в Закона за съдебната власт в началото на миналата година и.ф. ръководителите в системата можеха да останат само още 6 месеца на позиции, но Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет тълкува закона по свой начин - че Сарафов е бил хванат в "заварено положение" и че промените не важат за него.

Още: Асен Василев цитира 71 "смачкани прокурорски преписки" срещу Бойко Борисов и провокира Сарафов

Снимка: Actualno.com

Кои съдилища не признават Сарафов?

Няколко съдебни органа не признават Борислав Сарафов за обвинител номер едно. Общото събрание на Наказателната колегия (ОСНК) на Върховния касационен съд (ВКС) излезе с решение от 18 септември 2025 г., че той не е легитимен и.д. главен прокурор.

Апелативният съд във Варна сезира Конституционния съд с питане дали след 21 юли 2025 г. и.ф. главният прокурор Борислав Сарафов може да иска възобновяване на дела. Варненските магистрати искат КС да обяви за противоконституционна разпоредбата на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт, че изпълняващ функциите не може да е повече от 6 месеца, или да тълкува действието ѝ спрямо лица, които са определени за и.ф. преди нейното приемане: Конституционният съд решава главен прокурор ли е Сарафов.

През ноември от Апелативния съд в София обаче възобновиха дело по искане на Сарафов, с което на практика го легитимираха като и.ф. главен прокурор.

Според разследващата медия BIRD.bg Борислав Сарафов продължава да взема поне по 10 000 евро месечна заплата извън мандата си. Вижте тук какво е декларирал магистратът в последната си декларация.

Още: Сарафов губи силата си на главен прокурор: АКФ за кризата и за изхода от "недомлъвките"