Заради камера в кабинета: Задържаха гинеколог

Гинекологът д-р Венелин Иванов, в чийто кабинет беше открита камера, е бил задържан, съобщи Нова телевизия, като се позовава на свои източници. С него е отведена и съпругата му. Двамата са задържани за 24 часа. Кадрите от кабинета били разпространени в сайтове за възрастни.

Камерата е поставена в един от ъглите на кабинета, а гинекологът обясни, че устройството е монтирано с охранителна цел.

ОЩЕ: Клипове от гинекологичен кабинет в София също са качени в порносайтове

По-рано от СДВР съобщиха, че са извършени претърсвания и изземвания на осем адреса на частни гинекологични кабинети и в здравни заведения. На един от адресите е установено наличието на видеокамера, разположена в позиция и помещение, съответстващи на наличното видеосъдържание, разпространено в двата уебсайта.

ОЩЕ: Заради скрити камери: Претърсват гинекологични кабинети в София

Скандалът с качени клипове в сайтове с порнографско съдържание тръгна от салон за красота в Бургас. След това се установи, че видеа с клиенти са качени и от други салони. В Бургас прокуратурата вече образува разследвания, случаят в Казанлък е още се проверява.