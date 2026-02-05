Войната в Украйна:

Заради камера в кабинета: Задържаха гинеколог

Гинекологът д-р Венелин Иванов, в чийто кабинет беше открита камера, е бил задържан, съобщи Нова телевизия, като се позовава на свои източници. С него е отведена и съпругата му. Двамата са задържани за 24 часа. Кадрите от кабинета били разпространени в сайтове за възрастни.

Камерата е поставена в един от ъглите на кабинета, а гинекологът обясни, че устройството е монтирано с охранителна цел.

По-рано от СДВР съобщиха, че са извършени претърсвания и изземвания на осем адреса на частни гинекологични кабинети и в здравни заведения. На един от адресите е установено наличието на видеокамера, разположена в позиция и помещение, съответстващи на наличното видеосъдържание, разпространено в двата уебсайта.

Скандалът с качени клипове в сайтове с порнографско съдържание тръгна от салон за красота в Бургас. След това се установи, че видеа с клиенти са качени и от други салони. В Бургас прокуратурата вече образува разследвания, случаят в Казанлък е още се проверява.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Лекари Порнография арест гинекологичен преглед
