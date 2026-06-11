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МВР излиза на пътя: Масови проверки на бързи коли и мотори (ВИДЕО)

11 юни 2026, 11:11 часа 671 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
МВР излиза на пътя: Масови проверки на бързи коли и мотори (ВИДЕО)

Започват мащабни действия срещу опасното шофиране. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в профила си във Facebook. "Проверени са над сто мощни мотори и спортни коли при акция край Пловдив срещу дрифтовете и гонките", заяви той. Специализираната операция е започнала след получена информация, че на територията на бензиностанция на Асеновградско шосе в Пловдив през социалните мрежи се събират мощни мотоциклети и спортни автомобили.

Полицията е открила 94 мотоциклета и 11 автомобила, снета е самоличността на общо 107 души. 

"Това е само началото. В Министерство на вътрешните работи ще бъдем напълно безкомпромисни", категоричен бе министърът.

Припомняме, че миналата седмица при тежка катастрофа между две коли и автобус загинаха четирима души. Твърди се, че причината за инцидента е гонка. ОЩЕ: "Бяха много притеснени": Разказ на медицинска сестра, прегледала хората в колите от катастрофата на Челопешко шосе

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Катастрофа незаконни гонки Иван Демерджиев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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