МВР излиза на пътя: Масови проверки на бързи коли и мотори (ВИДЕО)

Започват мащабни действия срещу опасното шофиране. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в профила си във Facebook. "Проверени са над сто мощни мотори и спортни коли при акция край Пловдив срещу дрифтовете и гонките", заяви той. Специализираната операция е започнала след получена информация, че на територията на бензиностанция на Асеновградско шосе в Пловдив през социалните мрежи се събират мощни мотоциклети и спортни автомобили.

Полицията е открила 94 мотоциклета и 11 автомобила, снета е самоличността на общо 107 души.

"Това е само началото. В Министерство на вътрешните работи ще бъдем напълно безкомпромисни", категоричен бе министърът.

Припомняме, че миналата седмица при тежка катастрофа между две коли и автобус загинаха четирима души. Твърди се, че причината за инцидента е гонка. ОЩЕ: "Бяха много притеснени": Разказ на медицинска сестра, прегледала хората в колите от катастрофата на Челопешко шосе