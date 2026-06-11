Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

"Бяха много притеснени": Разказ на медицинска сестра, прегледала хората в колите от катастрофата на Челопешко шосе

11 юни 2026, 8:16 часа 742 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Бяха много притеснени": Разказ на медицинска сестра, прегледала хората в колите от катастрофата на Челопешко шосе

Преглеждахме пътници от колите. Те бяха много притеснени. Това разказва медицинската сестра Ива Кацарова, която е една от първите, отзовали се на сигнала за катастрофата на Челопешко шосе, при която загинала четирима души. Прегледала и бащата на един от шофьорите на колите. "Той също беше притеснен. Беше вдигнал кръвната захар", обясни тя.

Шофьорът на автобуса пък бил с множество рани по ръцете, защото счупил прозореца, за да излезе.

ОЩЕ: Адвокати: Роднини на шофьори от катастрофата, преобърнала автобус, заплашват жертви

Кацарова заяви, че това е един от най-жестоките инциденти, на които е била. "Общо 10 линейки изпрати Спешна помощ. Когато отидохме, вече бяха извозени най-тежко пострадалите. Първо видяхме загиналия индиец, който беше изхвърлен в тревата. Имаше и мъж, който лежеше в тревата по корем. Той се оплакваше от болки в таза и прешлените", разказа тя от първо лице за ужаса.

"Нямаше агресивни хора. Имаше тъжни и покрусени хора. На следващия ден разбрах от колегите, че сме прегледали доста пациенти в квартала, от който са момчетата. Обслужвали сме два блока с техни близки, които са били с тежки нервни кризи и панически атаки", разказва още Кацарова.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Тя обясни и че в такива ситуации едната линейка трябва да остане от начало до край на мястото, без да извозва пострадали.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бърза помощ катастрофа медицинска сестра Челопешко шосе
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес