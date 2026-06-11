"Бяха много притеснени": Разказ на медицинска сестра, прегледала хората в колите от катастрофата на Челопешко шосе

Преглеждахме пътници от колите. Те бяха много притеснени. Това разказва медицинската сестра Ива Кацарова, която е една от първите, отзовали се на сигнала за катастрофата на Челопешко шосе, при която загинала четирима души. Прегледала и бащата на един от шофьорите на колите. "Той също беше притеснен. Беше вдигнал кръвната захар", обясни тя.

Шофьорът на автобуса пък бил с множество рани по ръцете, защото счупил прозореца, за да излезе.

ОЩЕ: Адвокати: Роднини на шофьори от катастрофата, преобърнала автобус, заплашват жертви

Кацарова заяви, че това е един от най-жестоките инциденти, на които е била. "Общо 10 линейки изпрати Спешна помощ. Когато отидохме, вече бяха извозени най-тежко пострадалите. Първо видяхме загиналия индиец, който беше изхвърлен в тревата. Имаше и мъж, който лежеше в тревата по корем. Той се оплакваше от болки в таза и прешлените", разказа тя от първо лице за ужаса.

"Нямаше агресивни хора. Имаше тъжни и покрусени хора. На следващия ден разбрах от колегите, че сме прегледали доста пациенти в квартала, от който са момчетата. Обслужвали сме два блока с техни близки, които са били с тежки нервни кризи и панически атаки", разказва още Кацарова.

Тя обясни и че в такива ситуации едната линейка трябва да остане от начало до край на мястото, без да извозва пострадали.