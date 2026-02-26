Съдия Атанаска Дишева: Този и.ф. главен прокурор не се справя, ВСС да обясни защо Сарафов е изключителен

"Предвид изтеклия период от време, предвид това как г-н (Борислав) Сарафов изпълняваше - или не изпълняваше - функциите на главен прокурор, предлагам Пленумът на Висшия съдебен съвет или Прокурорската колегия на ВСС да избере нов изпълняващ функциите главен прокурор, защото този, който сега ги изпълнява, не се справя с тях". Това обяви на заседанието на Пленума на ВСС на 26 февруари съдия Атанаска Дишева.

"Когато този въпрос стигне на обсъждане пред вас, колеги от Прокурорската колегия, моля, аргументирайте защо считате, че г-н Сарафов е изключителен и единствено възможен избор за изпълняващ функциите главен прокурор на третата година от определянето му като такъв", призова Дишева.

Обсъждане за смяна на Сарафов и кой да вземе решение

Единствена точка в днешното заседание, свикано от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов, е определяне на изпълняващ функциите главен прокурор, защото, по думите му, "след 21 юли 2025 г. Република България няма легитимен главен прокурор - нито титуляр на длъжността, нито изпълняващ функциите". Той се аргументира, че това е становището на върховната съдебна инстанция по наказателни дела, имайки предвид отказа на Върховния касационен съд да признае Борислав Сарафов като изпълняващ длъжността обвинител №1.

Борислав Сарафов остана на поста и след 21 юли миналата година, когато изтекоха шестте месеца, откакто промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ) сложиха това времево ограничение за временното заемане на постовете на т.нар. трима големи в съдебната власт (главен прокурор и председатели на двете върховни съдилища). Само че Прокурорската колегия на ВСС тълкува закона за Сарафов по различен начин - че той е хванат в "заварено положение" и измененията не важат в неговия случай.

Съдия Дишева обяви, че подкрепя становището на правосъдния министър във връзка с компетентността на органа - според нея Пленумът на ВСС трябва да вземе решение кой да е и.ф. главен прокурор, а не Прокурорската колегия.

"Във всички случаи, когато се е подлагало такова обсъждане, що се отнася до "тримата големи", "аз съм поддържала едно и също становище - че компетентността за това е на Пленума на ВСС", припомни тя. Дишева цитира Конституцията и Закона за съдебната власт, а отделно посочи, че Пленумът на ВСС предлага на президента да издаде указ. Дишева се позова на "правна и житейска логика". Цитира и думи на Галина Захарова - председателя на ВКС, че тезата за компетентността на Пленума на ВСС съответства на логиката и отчита "особения конституционен статус на главния прокурор и съдържанието на институционалната му компетентност". Правното му положение е "изключително" - затова трябва да се разглежда различно от ръководителите на върховните съдилища, казва Захарова.

На противоположното мнение бяха представители на ВСС като Огнян Дамянов и Вероника Имова - те смятат, че Прокурорската колегия е компетентна.

