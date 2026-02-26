Скиор загина над Банско, ударил се в дърво

Мъж на 62 години е загинал след удар в дърво извън очертанията на пистите над Банско. Сигнал за инцидента е подаден в сряда следобед, съобщиха от ОД на МВР в Благоевград. При пристигането на екипи от Планинска спасителна служба и Спешна помощ е констатирано, че мъжът е починал. Той е чужд гражданин.

От полицията допълниха, че за случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

В средата на януари 55-годишен мъж загина в Пирин. Той е излязъл извън пистите, след като се е подхлъзнал заради лошите метеорологични условия. При лошия терен е ударил главата си.