Вместо цветя от Холандия, кокаин и злато: Заловиха мащабна контрабанда на "Капитан Андреево" (ВИДЕО)

Вместо цветя от Холандия, кокаин и злато за почти 1,5 млн. евро. Това откриха българските митнически власти на "Капитан Андреево".

При проверка на товарен автомобил, излизащ от страната, митничарите на граничния пункт "Капитан Андреево" откриха 11,180 кг кокаин и 5 199,07 грама златни отливки на обща стойност 1 431 906,6 евро.

В турски камион с цветя

Влекач с полуремарке с турска регистрация е пристигнал на пункта преди 4 дни, около 10:00 часа.

Шофьорът е бил турски гражданин, който декларирал като превозвана стока цветя от Нидерландия, които кара през България за Турция.

Митничарката, извършваща документален контрол и претегляне с електронната везна на осовото натоварване, селектирала тира за щателна проверка, включително с рентгенова апаратура.

По време на анализа на рентгеновото изображение станало ясно, че има зони с подозрителна плътност.

В хода на контролните действия е включено и митническо куче, а при последвалия физически контрол в шофьорската кабина са открити 10 пресовани пакета, съдържащи бяло прахообразно вещество. Направен е полеви наркотест, който показал реакция на кокаин. Общото бруто тегло на открития наркотик е 11,180 кг на стойност 1 028 923,78 евро.

Бил е извършен и личен преглед на шофьора от митнически служител, като в джобовете на якето му са открити 3 пакета, съдържащи 4 отливки от претопен жълт метал, предаде БНР.

Експертизата, направената от вещо лице на отливките са от злато сочи, че те са с общо тегло 5199,07 грама на стойност 402 982,82 евро.

Българските власти са задържали наркотика, златните отливки, шофьора и превозното средство.

По случая е образувано досъдебно производство, като работата по случая продължава.