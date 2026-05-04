Катастрофа с жертва на АМ “Хемус“

Мъж загина при катастрофа на АМ "Хемус" днес преди обед.

Инцидентът е станал на 75-и километър от магистралата в посока Варна сутринта.

По първоначална информация камион е ударил спрял в аварийната лента автомобил. В колата са били двама души. Единият е починал, а другия е откаран в болница, съобщават от МВР.

