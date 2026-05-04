Принуда, заплахи и посегателства: Старт на делото срещу Станимир Хасърджиев

04 май 2026, 13:09 часа 554 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Софийският районен съд даде ход на делото срещу бившия председател на Националната пациентска организация Станимир Хасърджиев. Прокуратурата го обвинява, че заедно с още трима души - гръцки модел, бивш легионер и актьора Росен Белов, са осъществили принуда, при която е използвано оръжие. Обвиненията срещу четиримата са 17, сред които полово удовлетворение със сила и заплаха.

Съдът трябваше да реши дали да даде ход на делото и то да тръгне по същество. Причината е, че един от пострадалите не е получил правилно призовката, за да се яви и не се е явил в съдебна зала.

Заради сексуалните подробности делото се провежда при закрити врата. Станимир Хасърджиев и моделът Анастесиус Михайлидис бяха доведени под конвой, защото са в ареста.

Обвиненията включват принуда, сексуални посегателства с използвана сила, заплаха и наркотикът GHB, който е течен опат и често е свързан именно при използването му при такива престъпления.

Срещу Хасърджиев има и обвинение за поставяне под риск от разпространение на сексуално предавани инфекции.

Актьорът Росен Белов, който е под домашен арест, каза пред БНТ, че има процес, който се води и какво ще кажа той няма никакво значение, трябва да се произнесе съда.

Четиримата обвиняеми бяха арестувани през декември, когато 20-годишен младеж подаде сигнал, че е държан насила в апартамента на Хасърджиев. 

Виолета Иванова Редактор
