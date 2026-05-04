С ключ на таблото: Откраднаха дерегистриран автомобил

04 май 2026, 12:56 часа 629 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Полицаи откриха откраднат лек автомобил в новопазарското село Мировци и установиха извършителя на кражбата. Това съобщават от ОДМВР-Шумен.

Сигнал за противозаконно отнет автомобил от селото е подаден в обедните часове на 1 май. По данни на собственика му, 21-годишен местен жител, леката кола “Рено Клио“ е открадната за времето от 14:00 часа на 30 април до 11:00 часа на следващия ден.

Автомобилът, който е бил дерегистриран, е бил отключен, с ключ на таблото.

Полицаи са открили леката кола, след предприети оперативни действия, на територията на с. Мировци. Служители на реда са установили и извършителя на кражбата – 15 годишно момче от същото село.

По случая е образувано досъдебно производство.

полиция задържан регистрационни табели открадната кола
Спасиана Кирилова
