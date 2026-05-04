Няма и следа: Продължава издирването на изчезналата жена от Разград

Продължават активните действия по издирването на 46-годишната Кремена Радева Панова, която е в неизвестност от 18 април. Жената е напуснала дома си в Разград и оттогава няма информация за местонахождението ѝ.

По данни на близките ѝ, при излизането си е била облечена със сиво яке, дънки и е носила раница.

ОЩЕ: Обявиха за издирване изчезнала жена

Според очевидци за последно тя е била забелязана в местността Пчелина в землището на града. Ден по-късно на язовирната стена са открити раницата и обувките ѝ.

Служители на ОДМВР-Разград съвместно с водолази от Варна, Русе и София ежедневно извършват издирвателни действия, в които се включват пожарникари и граждани.

За съжаление към момента жената не е открита.