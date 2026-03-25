Списъци с имена, пари и наркотици: Полицейска акция в Ихтиман

25 март 2026, 14:02 часа 255 прочитания 0 коментара
Днес на територията на РУ-Ихтиман се провежда специализирана полицейска операция за противодействие на престъпността с участието на служители от районното управление, ОДМВР-София и ГДЖСОБТ. Това съобщиха на страницата на ОДМВР - София в интернет. В хода на операцията, рано сутринта са извършени неотложни процесуално-следствени действия на адрес в града. Намерени и иззети са списъци с имена и прякори и различни парични суми към тях. Обитателят на адреса е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство във връзка с чл. 167, ал.2 от НК.

53-годишен мъж с обвинение

Снимка ОДМВР - София

Междувременно криминалисти от областната дирекция иззеха значително количество различни наркотици от адрес в града. При извършеното претърсване са открити и иззети общо около 100 грама MDMA, 35 грама амфетамин, 3300 празни самозалепващи се пликчета и електронна везна.

Установеният на адреса криминално проявен мъж е задържан за срок до 24 часа, а по случая – образувано досъдебно производство. След бързо приключване на действията по разследването и доклад на събраните доказателства в прокуратурата 53-годишният е привлечен като обвиняем и мярката му за задържане е удължена до 72 часа.

Полицейските действия продължават. Извършват се и съвместни проверки с представители на НАП, Областната дирекция по безопасност на храните и Регионалната дирекция по горите.

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Наркотици Купуване на гласове задържан наркоразпространение
