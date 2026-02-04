Лайфстайл:

Педофилията в България: След над 400 случая за 2 години - кабинетът предлага реформа в НК (ВИДЕО)

Министърът на правосъдието в оставка Георги Георгиев представи реформа в Наказателния кодекс. Промяната е насочена срещу педофилията и различните видове сексуални посегателства срещу деца и младежи. Реформата бе представена по време на брифинг в Министерски съвет и е провокирана от статистиката за последните две години, според която има близо 700 сигнала, от които установени 434 сексуални престъпления срещу деца.

"64% от пострадалите са деца на възраст под 14 години. 80% от случаите става въпрос за престъплението блудство", коментира министърът. 

Промените идват на фона на излизането на досиетата на покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн, които разтърсиха целия свят. 

Реформата

Министерски съвет предстои да одобри промените в Наказателния докес, спроед които давността за преследване на такива престъпления, която в момента тече от извършване на престъплението, ще тече от навършване на пълнолетието на детето. 

"Да речем 4-годишно дете е жертва на блудство. Сега то може да реагира до 24 години. Ние изместваме началния момент на давността от навършване на пълнолетие и така се увеличава с десетилетия", заяви още министърът. 

Идеята е да има и допълнителни по-тежки наказания за престъпления срещу деца на възраст до 10 години. "Затвор до 15 години, когато сексуалното посегателство е извършено срещу деца до 10-годишна възраст", добави още Георги Георгиев. Темида с широко затворени очи: Защо всеки трети педофил у нас си тръгва свободен от съда?

Деница Китанова
