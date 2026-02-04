Спорт:

Полицията разследва случай с изтезания и зверства над животни в село Царевец (СНИМКИ)

04 февруари 2026, 11:42 часа 280 прочитания 0 коментара
Полицията разследва случай с изтезания и зверства над животни в село Царевец (СНИМКИ)

В свищовското село Царевец се разследва потресаващ случай на изтезания и убийства на животни. Вчера, 3 февруари, служители на ГДБОП и международни служби са разкрили в частен имот в селото импровизирано филмово студио, в което са били жестоко изтезавани и заснемани животни. Видеоматериалите са били търгувани в чужбина за хиляди евро. 

Задържани са 53-годишният Детелин Аврамов и Анита Вачева, с която живеел на семейни начала. Съседите на Аврамов са потресени от случая, предаде кореспондент на БГНЕС. 

Богдан Велинов, който живее в съседната къща, не може да повярва какво се е случвало в близката къща. Съседът разказа, че Детелин бил много затворен човек, живеел в града, а Анита обитавала селската къща. 

Снимки: БГНЕС

На огледа с полицията присъствал и кметът на село Царевец Марин Любенов. 

По думите му предстои следствените органи да изнесат подробности за какво са се използвали инструментите и пособията, открити при разследването, пише агенцията.

