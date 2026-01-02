Три къщи и няколко каравани изгоряха в Бургас: Има и жертва

Три къщи и няколко каравани са горели в област Бургас в новогодишната нощ и първия ден на новата 2026 г., като вследствие на огъня освен щетите - има и загинала възрастна жена, става ясно от бюлетина областната дирекция на МВР. Два от пожарите са на територията на община Руен, един в района на Карнобат, а другият около Созопол, става ясно още от бюлетина.

73-годишната жена е загинала на 1 януари при пожар в село Билка. От инцидента изгоряла цялата къща.

Само с изгорял покрив се е разминал мъж в руенското село Просеник. Пожарът е възникнал в последния ден на 2025 г., а огънят е потушен от един противопожарен екип. Друг покрив на къща изгоря и в карнобатското село Искра на 1 януари.

Изгоряха и няколко каравани

В първия ден на новата година около 10.15 ч. в Районно управление - Созопол е получено съобщение за горящи каравани, позиционирани в района на къмпинг "Айлякь", собственост на 58 - годишен бургазлия.

По негови данни забелязал дим от каравана, разположена на около 15 м. навътре по пясъчната ивица.

Огънят е потушен от два противопожарни екипа. Напълно изгорели са четири каравани, като са нанесени минимални щети обгаряния по верандите на още две каравани.

От инцидента няма пострадали. Няма и данни за умишлен палеж. По случая е образувано досъдебно производство.