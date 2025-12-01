Радостин Василев след погрома в София: Оставка на правителството и отказ от еврозоната

"Единствения изход е оставка на правителството, отказ от еврозоната, незабавни избори и мнозинство срещу ГЕРБ и "ДПС-Ново Начало". Мафията не се сваля с усмивки и целувки!", написа в социалната мрежа "Фейсбук" лидерът на МЕЧ Радостин Василев след погрома на протеста срещу бюджет 2026 в София, на който се стигна до сблъсъци между провокатори и полицията. "София гори! България протестира!", пише още лидерът на МЕЧ. По думите му полицията е пазила с неохота централите на "Ново Начало" и на ГЕРБ от по думите му справедливия гняв на хората.

"Все пак не ги опазиха. Мутрите откраднаха 30 години на българите и това което се случва е очаквано и не е изненадващо", смята още Василев.

Ескалацията на протеста

По време на протеста тежко екипирани полицаи, с щитове и палки, както и моторизирана част, се намеси и тръгна срещу провокиращи мъже, много от които с маски, с черно облекло и качулки. Срещу полицаите полетяха всякакви предмети, включително кофи за боклук, бомбички, камъни. Има изпочупен полицейски бус, вече и горящи кофи. Саксии, колчета, запалени кофи, с които има атаки на таран към полицаите - всичко това беше впрегнато. Но излъчващият от името на "Инициатива Правосъдие за всеки" се усъмни, че всичко е театър - най-вече защото на абсолютно нелогично място има паркиран полицейски бус, който бива с лекота трошен.

Междувременно хулигани в София разбиха и запалиха офис на политическа партия ГЕРБ-СДС в центъра на столицата. На кадрите от погрома над офиса на ГЕРБ се вижда как млади момчета с черни качулки разбиват стъклата посредством столове и други тежки предмети, влизат вътре, а след това се вижда дим. Вижда се как хвърлят запалени столове вътре, но граждани правят забележка, защото офисът на партията се намира в жилищна сграда. В крайна сметка запалените столове бяха изкарани от разбития офис на партията. ОЩЕ: Асен Василев: Оставката на Митов трябва да е депозирана още тази вечер (ВИДЕО)