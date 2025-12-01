Хулигани подпалиха клуб на ГЕРБ в жилищна сграда (ВИДЕО)

Хулигани в София разбиха и запалиха офис на политическа партия ГЕРБ в центъра на столицата, намиращ се на ул. Оборище и бул. Дондуков. Това стана по време на големия протест против Бюджет 2026 г., на който присъстващите искат и оставката на правителството. На кадрите от погрома над офиса на ГЕРБ се вижда как млади момчета с черни качулки разбиват стъклата посредством столове и други тежки предмети, влизат вътре, а след това се вижда дим.

Снимка: Actualno.com

Вижда се как хвърлят запалени столове вътре, но граждани правят забележка, защото офисът на партията се намира в жилищна сграда. В крайна сметка запалените столове бяха изкарани от разбития офис на партията.

Минути след погрома на хулиганите на мястото пристигна пожарна, която се зае с гасенето на запалените кофи.

Снимка: Actualno.com

Централата на "ДПС-Ново начало" също пострада сериозно и значителна част от прозорците бяха строшени.

Призив за мирен протест

Организаторите на протеста призоваха да няма провокации. Те призоваха и хората да не се цепят, да останат заедно, да не се делят на миниатюрни групички и да не допускат съмнителни лица.

Протестът срещу приемането на бюджета за следващата година започна малко преди 18 часа, когато множество граждани се събраха пред Министерския съвет, а около 17:35 часа движението в района беше спряно.

Демонстрацията, която преминава под мотото "Няма да позволим да ни ограбят" и е организирана от "Продължаваме промяната-Демократична България", стартира при засилено полицейско присъствие.

Снимка: Actualno/Ивайло Анев

