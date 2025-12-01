Войната в Украйна:

Хулигани подпалиха клуб на ГЕРБ в жилищна сграда (ВИДЕО)

01 декември 2025, 22:50 часа 1683 прочитания 0 коментара

Хулигани в София разбиха и запалиха офис на политическа партия ГЕРБ в центъра на столицата, намиращ се на ул. Оборище и бул. Дондуков. Това стана по време на големия протест против Бюджет 2026 г., на който присъстващите искат и оставката на правителството. На кадрите от погрома над офиса на ГЕРБ се вижда как млади момчета с черни качулки разбиват стъклата посредством столове и други тежки предмети, влизат вътре, а след това се вижда дим.

Снимка: Actualno.com

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Вижда се как хвърлят запалени столове вътре, но граждани правят забележка, защото офисът на партията се намира в жилищна сграда. В крайна сметка запалените столове бяха изкарани от разбития офис на партията.

Минути след погрома на хулиганите на мястото пристигна пожарна, която се зае с гасенето на запалените кофи.

Снимка: Actualno.com

Централата на "ДПС-Ново начало" също пострада сериозно и значителна част от прозорците бяха строшени.

Призив за мирен протест

Още: "Очаквам полицията да атакува всеки момент": Провокатори мятат бомбички по МВР пред централата на ДПС (ВИДЕО)

Организаторите на протеста призоваха да няма провокации. Те призоваха и хората да не се цепят, да останат заедно, да не се делят на миниатюрни групички и да не допускат съмнителни лица.

Протестът срещу приемането на бюджета за следващата година започна малко преди 18 часа, когато множество граждани се събраха пред Министерския съвет, а около 17:35 часа движението в района беше спряно.

Демонстрацията, която преминава под мотото "Няма да позволим да ни ограбят" и е организирана от "Продължаваме промяната-Демократична България", стартира при засилено полицейско присъствие.

Снимка: Actualno/Ивайло Анев

Още: "Младежта се събуди": Възхищението на вече зрял човек от протеста срещу бюджет'26 и властта (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
протест ГЕРБ Хулигани погром Бюджет 2026
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес