Съдът пусна мъжа на русата Златка срещу 5000 лв. гаранция. Адвокат му е гаджето на черната Златка

Бившият тенисист Карен Хачатрян, който бе арестуван от ГДБОП за пране на пари и "черно тото" в средата на месец октомври, е пуснат под гаранция от 5000 лв. след решение на Софийския апелативен съд. Карен, брат му Юри Хачатрян и още двама българи бяха задържани във връзка с Европейски заповеди за арести, издадени от френските власти относно разследване срещу организирана престъпна група (ОПГ) за манипулиране на тенис мачове.

По време на заседанието съдът отхвърли искането на защитника му, адвокат Любомир Таков, процесът да се проведе при закрити врати, въпреки аргумента, че така ще бъдат опазени подробности от личния живот на обвиняемия и неговото семейство. Любопитен факт: Карен Хачатрян е половинката на Златка Райкова, наричана "русата Златка", а адвокатът му - Любомир Таков, от няколко години е във връзка със Златка Димитрова, наричана "черната Златка".

Хачатрян и Райкова бяха женени, но покрай задържането му се разбра, че тихомълком са се развели, а именно бившият тенисист се грижи за сина им.

Искане за екстрадиция

Освен текущото дело, срещу Хачатрян е постъпило и искане за екстрадиция, а междувременно той и Златка Райкова се разследват за пране на пари, придобити от уговорени спортни мачове, съобщава "Евроком". Според разследващите, средствата са били изпирани чрез луксозни пътувания, автомобили, бижута и недвижими имоти.

