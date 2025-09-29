Тежка катастрофа в София, има загинал (ВИДЕО)

24-годишен мъж е загинал при тежка катастрофа в София. Инцидентът е станал на Околовръстното щосе в столицата, при отбивката за бул. "България". Според свидетели автомобилът се е ударил в стълб. От кадри във Facebook страницата "Катастрофи в София" се вижда, че на място са пристигнали полицейски коли, линейки и екип на пожарната.

ОЩЕ: Българка загина при катастрофа в Гърция

Първоначалната информация за инцидента бе за две жертви.

Мъжът е бил в автомобил с британска регистрация. Той е изгубил контрол над колата и се е ударил в метален стълб. Починал е на място.

Общо 13 души са ранени при 11 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР. В София са регистрирани едно тежко и 20 леки пътнотранспортни произшествия, при които един човек е пострадал.

От началото на месеца са станали 595 катастрофи, с 37 загинали и 690 ранени.

ОЩЕ: Катастрофа с жертва затвори пътя София - Варна

От началото на годината са регистрирани 5101 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 322 души, а пострадалите са 6373.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат 12 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.