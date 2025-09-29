Тежка катастрофа в София, има загинали (ВИДЕО)

Двама души са загинали при тежка катастрофа в София. Инцидентът е станал на Околовръстното щосе в столицата, при отбивката за бул. "България". Според свидетели автомобилът се е ударил в стълб. От кадри във Facebook страницата "Катастрофи в София" се вижда, че на място са пристигнали полицейски коли, линейки и екип на пожарната.

В края на миналата седмица тежка катастрофа с жертва затвори пътя София – Варна край Севлиево. Лек автомобил удари велосипедист. Велосипедистът загина. Пътят бе затворен за следствени действия и бе подсигурен а обходен маршрут през град Севлиево.