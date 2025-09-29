Всички, които искат снимка с волейболистите ни, да помислят какво са дали

Думите от заглавието са на легендата на българския волейбол Евгени Иванов-Пушката, един от най-добрите централни блокировачи в историята на волейбола ни. Основният акцент в думите му беше за развитието на волейбола и детско-юношеските школи.

"От теб зависи друго - дали ще останеш в сянката на баща си или ще го задминеш" - това е друга запомняща се реплика на Иванов, за дъщеря му Симона. Същото важи и за синовете на Влади Николов - Александър и Симеон, добави Иванов.

В сутрешния блок на БНТ Пушката каза още, че не знае дали това се наследява или възпитава, а може би и двете, но е факт - децата на волейболните ни легенди са израстнали в залите. Евгени Иванов си спомни и как голямата му дъщеря като бебе си е спяла в кошчето, гушнала бутилка с мляко, докато са били в залата.

Що се отнася до сребърните ни медали, Евгени Иванов беше категоричен - няма случайности в един цял турнир. Веднъж-два пъти може да имаш късмет, но цяло състезание - не. Отделно, Иванов беше категоричен и за друго - волейболното ни първенство се развива. Да, не сме сред най-най-добрите първенства в света, но работим. Личи си и нашите момчета като излизат в чужбина, че са равностойни, каза Иванов.

