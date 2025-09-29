Къде е Петьо Еврото: Съдът с поредно заседание по делото

Поредно заседание в Софийския градски съд по делото срещу бившия шеф на столичното следствие Петьо Петров-Еврото. То се води задочно, тъй като Петров повече от 2 години е в неизвестност, пише Нова телевизия. Бившият следовател е подсъдим за документна измама в големи размери, която е особено тежък случай и се наказва с от 10 до 20 години затвор. Става дума за иззетите огромни суми пари, злато и скъпи монети от Илия и Явор Златанови. Още: „Знае, че го издирват. Не е в Гърция и вероятно няма да се върне“: Бившата съпруга на Петьо Еврото пред съда

През юни Илия Златанов продиктува на съда адрес на Петров в Солун, където по негови данни живее. Въпреки това от тогава до сега информация от МВР за издирването му няма.

Издирваният бивш следовател Петьо Петров – Еврото не е извършил набеждаване срещу съдия Петър Сантиров и не е лъжесвидетелствал срещу него преди 15 години. Именно тогава, след негова докладна записка до тогавашния зам.-главен прокурор Бойко Найденов, започва знаковото дело за подкуп срещу бившия военен министър Николай Цонев, съдия Сантиров и Тенчо Попов. Процесът завършва с оправдателни присъди за тримата и с извод на Върховния касационен съд (ВКС), че делото е "емблематичен пример за полицейска провокация, инсценирана и проведена с участието на Петьо Петров под ръководството на лица от службите за сигурност, полицията и държавното обвинение".

Съдия Любка Голакова от Софийския градски съд (СГС) отхвърля иска на Сантиров срещу Петров за неимуществени вреди, произтичащи от делото за подкуп, съобщава "Лекс". Гражданският процес се точи на първа инстанция от десет години, след като Сантиров завежда иск за 100 000 лв. срещу Петров. Междувременно той успява да осъди прокуратурата да му изплати 250 000 лв. за морални щети от незаконното обвинение и над 30 000 лв. за имуществени вреди.

Делото срещу Петров е образувано отделно, но първоначално голяма част от съдиите се оттеглят и процесът не започва дълго време. През 2020 г. съдия Голакова го прекратява с аргумент, че искът е недопустим, тъй като действията на Петров са извършени в рамките на служебните му задължения и са защитени с функционален имунитет. Освен това Сантиров не е подал сигнал в прокуратурата за набеждаване. По думите на Голакова, вредите вече са били обезщетени от прокуратурата. Апелативната инстанция обаче връща делото за разглеждане.

