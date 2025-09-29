От 1 до 6: Как Пламен от Добрич изгради шест успешни магазина

Да започнеш собствен бизнес никога не е лесно. А да го развиеш така, че от един малък хранителен магазин да изградиш цели шест – това вече е истинско постижение. Пламен Стоянов от Добрич се занимава с търговия още от далечната 2009 г., когато отваря първия си магазин – малък квартален обект, в който той и съпругата му се грижат за всичко. Днес, повече от десетилетие по-късно, той управлява шест модерни хранителни магазина, един от които е част от франчайз програмата на „Моят Магазин“. Ето каква е неговата история.

Първи стъпки

„Всичко започна през 2009 г., когато отворихме малък магазин в квартал “Дружба” в Добрич. Толкова малък беше – не повече от 10 квадрата“, разказва Пламен. Както при всеки бизнес първите години са напрегнати: изпълнени с много труд, работа без почивни дни и постоянна борба за място на пазара. „Предприех тази стъпка, защото до този момент винаги съм бил служител. Исках да видя как стоят нещата от другата страна.“ Постепенно усилията му се отплащат – първо идва вторият магазин, после третият, а днес вече са шест.

“Добрият служител мисли самостоятелно”

Тъй като менажирането на 6 обекта не е лесно, Пламен разчита много на своя персонал. В магазините му работят служители, които са останали до него през годините – някои от които го подкрепят още от първия малък обект чак до днес. „Добрият служител е лоялен, работи здраво и може да взима самостоятелни решения, когато се налага“ – така Пламен описва хората, на които разчита всеки ден. Неслучайно нарича екипа си „един от стожерите на моето развитие“. Освен със служителите, Пламен поддържа специална връзка и с клиентите. В магазините му има хора, които пазаруват от над 15 години и той добре познава техните предпочитания.

„Моят Магазин“: Брандът, с който вдига нивото

Два от шестте обекта на Пламен вече са част от програмата на „Моят Магазин“, а до края на септември предстои още два магазина да се възползват от предимствата на франчайза. „Програмата ми дава възможност да вдигна нивото на предлаганите продукти – имам телевизионна реклама, брошури… неща, които досега не съм имал. Екипът на „Моят Магазин“ е с много голям опит, от който аз черпя. Те ми дават предложения как да наредя магазина – кое къде да стои, с кое да се започне.“ Този опит му позволява да се конкурира успешно и да модернизира бизнеса си. Затова за никого не е изненада, че вече обмисля да ребрандира още два от магазините си с марката „Моят Магазин“.

Програмата: Помощ и взаимен растеж

Днес над 160 магазина в близо 100 населени места вече работят по франчайз програмата „Моят Магазин“ на МЕТРО България. Един доказан във времето бизнес модел, който подкрепя независимите български предприемачи и им предоставя изключителни конкуретни предимства. Сред тях: достъп до над 10 000 подбрани артикула, атрактивни търговски условия и силна рекламна подкрепа.

Да бъдеш част от „Моят Магазин“ означава да не си сам в усилията си. Всеки предприемач получава сигурност и перспектива: да развива бизнеса си заедно с национална мрежа, която расте и печели доверието на хиляди клиенти всеки ден.

За Пламен това е още една стъпка напред. А за всеки търговец с амбиции - възможност да развие бизнеса си уверено.

Ако и вие сте собственик на магазин за хранителни стоки, научете как да станете част от програмата ТУК.