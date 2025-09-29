Гийермо дел Торо продаде част от известната си колекция от хорър сувенири

Част от богатата колекция на режисьора Гийермо дел Торо беше предложена на търг в петък, като най-скъпият артефакт достигна цена от 325 000 долара. Дел Торо – един от най-признатите творци в киноиндустрията и страстен почитател на жанра – се раздели с повече от 100 предмета от общо над 5000. Двете следващи части от серията търгове, организирани съвместно с Heritage Auctions в Далас, ще се проведат през 2026 г, съобщи АП.

Повече за колекцията на Гийермо дел Торо

Колекцията е добре позната на феновете като Bleak House („Мрачната къща“) – името на имот на Дел Торо в Санта Моника, състоящ се от две и половина къщи, препълнени с фигури на чудовища, редки комикси, картини, книги и филмов реквизит.

Режисьорът призна, че решението да се раздели с част от артефактите е повлияно от близкия до дома му горски пожар в Лос Анджелис по-рано тази година.

Най-скъпият продаден предмет беше творба на австрийския художник Ханс Рудолф Гигер, част от концептуален проект за нереализирания сценарий „Туристът“. Картината постави рекорд за аукционна продажба на произведение на швейцарския артист, създател на култовото извънземно от филма „Пришълецът“.

„Чувствам се като добър пазител – знаейки, че тези и бъдещите артефакти ще попаднат в любящи ръце“, написа Дел Торо след търга.

Сред продадените артикули бяха произведения на комиксови легенди като Джак Кърби и Ричард Корбен, както и реквизит от личната филмография на режисьора – включително Cronos и „Хелбой“.

Сред другите най-високи цени се откроиха оригинални илюстрации на Бърни Райтсън за илюстрованото издание на „Франкенщайн“ (1983), продадени за 250 000 долара, както и корица на Райтсън за албума Dead Ringer на Мийт Лоуф, достигнала 187 500 долара.

Част от филмовия реквизит на Дел Торо също намери купувачи – емблематичният тренчкот на Рон Пърлман от „Хелбой“ бе продаден за 50 000 долара, а два костюма от „Огненият пръстен“ – за по 75 000 долара всеки.

Някои от най-емблематичните предмети, сред които Big Baby – шестпатронното оръжие от „Хелбой“, не намериха купувач по време на живото наддаване, но остават достъпни онлайн до 6 октомври.

„Болно ми е. Следващият път ще страдам още повече“, призна 60-годишният Дел Торо за серията от предстоящи търгове.

Източник: БТА