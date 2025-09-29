"Имаше много сълзи от радост": Майката на капитана на волейболния ни тийм Алекс Грозданов

Имаше много сълзи от радост. На всеки родител пожелавам да изживее такава гордост. Това каза Емилия Грозданова, майката на капитана на волейболния ни тийм Алекс Грозданов, в ефира на bTV. "Много емоция, много е щастлив, целия отбор е много щастлив, искам да ги поздравя. Изпращането стана много бързо. Дадох им здравец, което мисля че им донесе успех", сподели тя.

Първото, което майката пита сина си, че дали е здрав. "Казах му да продължава все така да ни радва", сподели гордата майка. По думите й момчетата са много изморени.

За отличията - за най-добрия блокировач и за най-добър нападател за Алекс Николов, Емилия посочи: "Отборът много е допринесъл за това, няма как да бъдат лидери без подкрепата на отбора".

По думите й най-важните качества, донесли успеха на българския отбор, е дисциплината: "Няма ли я - няма как да станат шампиони. Трябва да има вяра между играчите, да слушат треньора. Но първо ние родителите трябва да ги научим да са дисциплинирани и отговорни, да уважават учители и треньори, ако уважаваш треньора той ще те направи шампион".