Скрити в шофьорската кабина: Хванаха близо 160 хил. евро

Хванаха близо 160 хил. недекларирани евро. Митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево задържаха недекларирани 159 480 евро с левова равностойност 311 915,77 лева при две отделни проверки на товарни автомобили, излизащи от страната.

При един от случаите на 22.09.2025 г. вечерта на пункта пристига товарен автомобил с чужда регистрация. Водачът – турски гражданин, декларира, че превозва групажна стока от Германия през България и Турция за Йордания.

След извършен анализ на риска митническите служители селектират превозното средство за щателна митническа проверка, включително с рентген.

При последвалия физически контрол митническите служители откриват в шофьорската кабина зад тапицерията на задната стена укрити еврови банкноти. Установени са 109 480 евро с левова равностойност 214 124.27 лева.

При другия случай на 17.09.2025 г. са открити недекларирани 50 000 евро с левова равностойност 97 791.50 лева.

Валутата е била укрита в матрака на леглото в шофьорската кабина на товарен автомобил с турска регистрация, превозващ стока от Франция през България и Турция за Грузия.

По случаите са образувани досъдебни производства от разследващи митнически инспектори под надзора на Районна прокуратура – Хасково.

