Обявиха резултатите от аутопсията на 21-годишната родилка в АГ-комплекса в Русе

26 септември 2025, 18:14 часа 355 прочитания 0 коментара
Известни са резултатите от аутопсията на починалата 21-годишна родилка, която загуби живота си два дни, след като роди второто си дете. Трагедията се случи в АГ-комплекса към Университетската болница "Канев" в Русе, съобщиха от прокуратурата. Протоколът от аутопсията е изготвен от специалист по обща и клинична патология и специалист по съдебна медицина. Патологоанатомичната епикриза е изготвена от специалист по съдебна медицина и двама специалисти по обща и клинична патология. 

Заключението

"В заключения при направеното обсъждане на резултатите от изследванията е посочено, че причината за смъртта се дължи на пуерперален сепсис, причинен от стрептококи от група А, усложнен с токсичен стрептококов шоков синдром, ДИК-синдром и полиорганна недостатъчност", обясняват от прокуратурата.

Снимка: iStock

Заключенията от аутопсията и патологоанатомичната епикриза са предоставени от Русенската окръжна прокуратура на Изпълнителна агенция "Медицински надзор", като се очаква становище на специалисти от агенцията по изследваните въпроси. 

Проверката 

Проверката по случая продължава, като на наследниците на починалата ще се предостави възможност да се запознаят с всички събрани материали. След приключване на проверката преписката ще бъде решена от прокуратурата по същество. БТА припомня, че след случая протестиращи с искания за справедливост и отговорност за смъртта на родилката нахлуха в АГ-комплекса на болница "Канев".

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Русе починала родилка УМБАЛ Канев
