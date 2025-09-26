Обявиха резултатите от аутопсията на 21-годишната родилка в АГ-комплекса в Русе

Известни са резултатите от аутопсията на починалата 21-годишна родилка, която загуби живота си два дни, след като роди второто си дете. Трагедията се случи в АГ-комплекса към Университетската болница "Канев" в Русе, съобщиха от прокуратурата. Протоколът от аутопсията е изготвен от специалист по обща и клинична патология и специалист по съдебна медицина. Патологоанатомичната епикриза е изготвена от специалист по съдебна медицина и двама специалисти по обща и клинична патология.

Седем години по-късно: Дело за смъртта на 19-годишна родилка приключи без виновни

Заключението

"В заключения при направеното обсъждане на резултатите от изследванията е посочено, че причината за смъртта се дължи на пуерперален сепсис, причинен от стрептококи от група А, усложнен с токсичен стрептококов шоков синдром, ДИК-синдром и полиорганна недостатъчност", обясняват от прокуратурата.

Снимка: iStock

Още: "Убийци": Протестиращи заради смъртта на родилката в Русе нахлуха в болницата (ВИДЕО)

Заключенията от аутопсията и патологоанатомичната епикриза са предоставени от Русенската окръжна прокуратура на Изпълнителна агенция "Медицински надзор", като се очаква становище на специалисти от агенцията по изследваните въпроси.

След като ражда второто си дете: 21-годишна жена почина в болница в Русе

Проверката

Проверката по случая продължава, като на наследниците на починалата ще се предостави възможност да се запознаят с всички събрани материали. След приключване на проверката преписката ще бъде решена от прокуратурата по същество. БТА припомня, че след случая протестиращи с искания за справедливост и отговорност за смъртта на родилката нахлуха в АГ-комплекса на болница "Канев".

Още: "Нямаше лекари, звънях и на 112": Разказ на мъжа на родилката, починала в Русе