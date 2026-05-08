Дрогиран младеж причини тежка катастрофа край Карнобат

Младеж на 19 години с положителна проба за амфетамин е предизвикал тежка катастрофа край Карнобат, при която 16-годишен младеж е с опасност за живота. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас. Инцидентът е станал около 1:15 часа след полунощ в района на югозападния обход на автомагистрала "Тракия".

ОЩЕ: Катастрофа с жертва на АМ “Хемус“

Лек автомобил с бургаска регистрация, управляван от 19-годишен от Карнобат, е самокатастрофирал, след като се е блъснал в метална предпазна ограда вдясно по посока на движението. При силния удар мантинелата е навлязла в купето на автомобила, а колата се е преобърнала в крайпътната канавка. Вследствие на катастрофата са пострадали двамата спътници на водача.

Младеж на 16 години от карнобатското село Детелина е паднал от автомобила при удара. Той е настанен в отделението по реанимация на Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас с опасност за живота.

ОЩЕ: Загинала и ранени при тежка катастрофа между три автомобила край София

Другият пострадал – 21-годишен мъж от Карнобат, е приет за лечение с фрактура на левия крак.

Пробата на водача за употреба на алкохол е отрицателна, но тестът за наркотици е отчел наличие на амфетамин, допълниха от полицията. Шофьорът е задържан за срок до 24 часа.