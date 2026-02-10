Любопитно:

“Това е категорично убийство“: Д-р Светлана Димитрова за случая “Петрохан – Околчица“ (ВИДЕО)

10 февруари 2026, 19:30 часа 887 прочитания 0 коментара

Това е категорично убийство. Така, в предаването Студио Actualno криминалният психолог и психотерапевт д-р Светлана Димитрова определи случая “Петрохан – Околчица“ - трагедия, при която петима мъже и едно дете загубиха живота си: “За мен от самото начало на случилото се, както вече споделях, това е категорично убийство. И макар към днешна дата да излизат различни факти и обстоятелства около случката, която е потресаваща и която няма аналог, продължавам да твърдя, че личностния профил на т. нар. извършител е в съвсем друга посока по отношение на неговите характерови черти и особености, така, както се помества към днешна дата в публичното пространство абсолютно всичко към случая.“

Монологът на институциите

Още: "Петрохан": Бащата на загиналото 15-годишно дете заговори за "манипулация на най-високо държавно ниво"

На въпрос внесе ли повече яснота по случая пресконференцията на МВР и прокуратурата, или по-скоро обществото беше тласкано в посока една версия, която се налага като основна от разследващите, тя отговори:

“Това към днешна дата мисля, че внася повече смут и повече напрежение за съжаление. Защото някак си като че ли обществото много болезнено реагира на всичко това, което се случи.

Още: Лудницата "Петрохан": Лична карта в ефир на майка на загинал, Румен Радев и Слави Трифонов - примери за недопустимото

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

И не можаха, тъй като ние отдавна не вярваме на институциите, презумпцията е такава, че когато човек не вярва на нищо, той може да повярва на всичко.

Снимка Стопкадър

И самият факт, че рязко се поляризира обществото, самият факт, че самото общество влезе в ролята на институция, говори страшно много за това дали ние сме объркани.

Ние преди всичко сме изплашени, аз говоря за себе си като част от това общество, не като специалист в случая, по отношение на това какво се преживява емоционално.

Още: Прокуратурата за "Околчица": Вероятно две убийства и едно самоубийство

И как въздейства този монолог по отношение на институции, които би следвало да въведат структура, яснота. Да могат да организират едно поле, което да създаде условия поне на безопасно мислене и чувстване в тази посока.“

Профилът на Ивайло Калушев

Д-р Димитрова потвърди, че покойният вече Ивайло Калушев според нея няма прфил на убиец и самоубиец: “От ролята ми на експерт и дългогодишната ми практика мога да кажа, че това, което... сега, той не е жив, за да го обследваме. Тук отварям една много голяма скоба, че ние можем само да предполагаме, да хипотезираме.

Още: "Гнусна атака": Василев обвини ДАНС и прокуратурата в проспиване на трагедията "Петрохан"

Защото човек, който не е обследван амбулаторно, не е подложен на психологичен профил, малко трудно ще му изнамерим личнистновите акцентуации, или патологии.

Но предвид на това, което той е създавал, правил, действал, мислил, общувал, свързвал се, можем да заключим едно профилиране около това. Това е изключително алтруистичен тип личност. Изключително силен, посветен на нещо много по-голямо от неговия “аз“.“

Още: "Стига трупове, стига лъжи": Протест иска оставката на вътрешния министър

Още – във видеоматериала.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Убийство Петрохан Студио Actualno Ивайло Калушев
Още от Интервю
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес