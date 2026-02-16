Лайфстайл:

16 февруари 2026, 12:14 часа 236 прочитания 0 коментара
Лошото време на Балканите: Наводнения в Черна гора, евакуация в РСМ, проблеми с гръцките фериботи (ВИДЕА)

Лошото време на Балканите доведе до редица проблеми в редица страни. Засегнати са както Гърция, така и Република Северна Македония и Черна гора. Наблюдават се повишени нива на реките, а някои от тях вече преляха, като се стигна до проблеми с транспорта и евакуация в някои населени места, защото водата заля улиците и къщите на хората, става ясно от балканските медии. 

Критична ситуация в Северна Македония

Междувременно македонската медия "Сител" съобщава за над 200 евакуирани в Кичево заради наводнение.

Междувременно тази сутрин нивото на река Вардар в горното течение е все още изключително високо и все още има опасност от преливане в тази част, съобщи "Плюс инфо".

 

Община Сарадж се сблъска със сериозни последици от проливните валежи, като над 30 сгради бяха наводнени, а някои улици бяха под вода. Екипи на място се намесиха, за да изпомпат водата и да предотвратят по-нататъшни щети, предаде македонската медия "Скопие 1".

Проблеми с фериботите в Гърция

Проблеми с фериботите се наблюдават от неделя в нашата южна съседка Гърция.

Няколко гръцки пристанища преустановиха фериботните услуги в неделя поради тежки метеорологични условия, включително силни ветрове, достигащи 9 бала по скалата на Бофорт в някои части на Егейско море.

Забрана за плаване е в сила и за фериботната услуга между Агия Марина и Неа Стира, маршрута Александруполи-Самотраки и всички тръгвания от пристанището на Александруполи, както и за фериботните маршрути, свързващи Кавала с Принос на остров Тасос, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Ситуацията в Черна гора

Мощен циклон от Адриатическо море донесе проливни дъждове в Черна гора, причинявайки наводнения в Котор и Улцин, където центърът на града, сградите и улиците са под вода, съобщава "Свободен печат". ОЩЕ: Наводнения, паднали дървета и населени места без ток: Резултатът от пороите и вятъра в Южна България (ВИДЕО)

 

 

