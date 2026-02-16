Намалиха присъдата на Орлин Владимиров за убийството на намерената в куфар Евгения

Софийският апелативен съд намали присъдата на Орлин Владимиров за убийството на Евгения от доживотен затвор на 20 години. Съдът измени и присъдата на бащата Пламен Владимиров от 2023 та година, като го оправдава частично. Тялото на 33-годишната Евгения беше открито в куфар във водоем в края на 2021 г. Подсъдими за убийството са съпругът на жертвата Орлин Владимиров и баща му Пламен Владимиров.

На първа инстанция Софийският градски съд определи доживотни присъди, които бяха потвърдени по-късно и от Апелативния съд. Делото обаче беше върнато от Върховния касационен съд за ново разглеждане на Софийския апелативния съд заради процесуални нарушения. На 12 февруари бяха пледоариите по делото.

Доживотен затвор без замяна поискаха от Върховния касационен съд близките на 33-годишната Евгения Владимирова за подсъдимите за смъртта ѝ - съпругът ѝ Орлин Владимиров и неговият баща Пламен.

Прокуратурата твърди, с което се съгласиха и СГС, и САС, че убийството на младата жена е било планирано от бащата и сина, които след това заедно са се опитали да заличат следите и да заблудят разследващите.