Цветомир Петров за кмета на Бистрица: Това е атака срещу местната власт

Категорично осъждам всяка форма на насилие и сплашване срещу избрани представители на местната власт. Това заяви председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров във връзка с инцидента в дома на кмета на Бистрица Самуил Попов, чийто автомобил и входна врата на дома са били подпалени тази нощ.

"Посегателствата срещу кметове не са личен акт – те са атака и срещу институциите, местното самоуправление и демократичния ред. Различията в позиции се решават чрез закон, диалог и публичност, а не чрез натиск, заплахи и страх.

Изразявам своята пълна институционална подкрепа към кмета на Бистрица Самуил Попов. Очаквам компетентните органи да действат бързо и решително, да установят извършителите и да бъде приложена цялата строгост на закона", казва председателят на СОС.

Петров е категоричен, че насилието няма място в една демократична и правова държава.

