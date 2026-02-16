Войната в Украйна:

Плащаш или те убиват: Свидетелства на руски военен за командването му (ВИДЕО)

Между 1 000 000 и 3 000 000 рубли, за да не бъдеш пратен да се биеш на първа линия в Украйна – това е била таксата в 1435-ви полк на руската армия, която членовете на полка е трябвало да плащат на командването си. Твърдението е на младши сержант Денис Колесников – той го заявява пред камера, а видеозаписът беше публикуван от един от известните руски военни блогъри: Владимир Романов, който поддържа телеграм канала "Романов LIVE".

Свидетелствата не са нещо фундаментално ново, но са забележителни предвид и източника, който ги публикува. Руският военен твърди, че половината50 войници от полка всъщност са убити от командването, защото не са плащали. Как са убити – като нямат пари, биват пращани на най-трудните и опасни места на фронта. Имало е и директно убийства на "неплащащи" от собственото им командване. Самият Колесников казва, че е свидетел на няколко от убийствата.

Руският военен описва и как съответните "дойни крави" са карани до място, откъдето да теглят пари.

Колесников казва и, че командването е въртяло търговия с оръжия на черния пазар

