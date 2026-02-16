Плащаш или те убиват: Свидетелства на руски военен за командването му (ВИДЕО)

Между 1 000 000 и 3 000 000 рубли, за да не бъдеш пратен да се биеш на първа линия в Украйна – това е била таксата в 1435-ви полк на руската армия, която членовете на полка е трябвало да плащат на командването си. Твърдението е на младши сержант Денис Колесников – той го заявява пред камера, а видеозаписът беше публикуван от един от известните руски военни блогъри: Владимир Романов, който поддържа телеграм канала "Романов LIVE".

Свидетелствата не са нещо фундаментално ново, но са забележителни предвид и източника, който ги публикува. Руският военен твърди, че половината50 войници от полка всъщност са убити от командването, защото не са плащали. Как са убити – като нямат пари, биват пращани на най-трудните и опасни места на фронта. Имало е и директно убийства на "неплащащи" от собственото им командване. Самият Колесников казва, че е свидетел на няколко от убийствата.

Руският военен описва и как съответните "дойни крави" са карани до място, откъдето да теглят пари.

Колесников казва и, че командването е въртяло търговия с оръжия на черния пазар - Още: Окупаторите готвят украинските деца за бъдеща служба в руската армия: трупат се все повече данни (СНИМКИ)

“Execution for Refusing to Pay” — Russian Soldier Speaks of Killings and Extortion in the Army



Russian war correspondent Romanov has published testimony from Junior Sergeant Denis Kolesnikov of Regiment 1435. He claims that in his unit, commanders were systematically “zeroing… pic.twitter.com/zfY4q0FE9i — NEXTA (@nexta_tv) February 16, 2026