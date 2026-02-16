Спорт:

Пожар в автокъща: Изгоряха четири коли

Пожар в автокъща в Дупница е унищожил четири автомобила, съобщиха днес от полицията. Пожарът е възникнал малко след полунощ на 14 февруари в автокъща, в близост до главния път Е-79, в землището на с. Бараково.

Напълно унищожени от огъня са четири автомобила, спасени са други двайсет. Дежурна полицейска група от РУ – Рила е извършила оглед на място, образувано е и досъдебно производство за умишлено причиняване на пожара.

Работата продължава под надзора на прокуратурата. Има камери и видеозаписи, казаха за БТА от полицията.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
