Дрифтирал пред полицаи: Глобиха шофьор и му взеха книжката

Акт за дрифт е наложен на 24-годишен мъж от Разград, съобкиха от ОДМВР в града. Около 14 часа на 15 февруари в района на спортно съоръжение и в присъствието на десетки униформени служители, водачът на БМВ шофирал агресивно и въртял гуми.

Санкцията за подобно поведение е строго фиксирана в Закона за движение по пътищата – 12 месеца лишаване от правоуправление. Отнета е шофьорската му книжка турски образец и е глобен с 3000 лева (1533.88 EUR).

Заради извършваните от младежи и непълнолетни противообществени деяния полицията провежда специализирани операции, включително и през почивните дни.

