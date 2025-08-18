Убита кошута е намерена край девинското село Стоманово

Срещата Тръмп-Путин:

18 август 2025, 15:49 часа 320 прочитания 0 коментара
Убита кошута е намерена край село Стоманово, община Девин, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Смолян. Сигналът до полицията за намереното диво животно в местността Ровенето е подаден от служител в Държавно горско стопанство (ДГС) – Михалково.

На местопроизшествието е извършен оглед. Образувано е досъдебно производство за отстрел на дивеч без надлежно разрешително, допълват от пресцентъра на Областната дирекция на МВР, цитирани от БТА. 

Директорът на ДГС – Михалково инж. Асен Иванов обясни, че сигналът до тях е подаден от председателя на ловната дружинка в село Стоманово. Служители на горското отиват на терен и извършват проверка, след което сигнализират до полицията. Според горските кошутата е била простреляна два-три дни по-рано, тъй като при намирането ѝ половината от тялото ѝ е било изядено от диви животни.

Все още не може да се каже кой е извършителят. Отдавна сме нямали такива случаи и това ни шокира, тъй като нашият район не се слави с бракониерски прояви, каза още инж. Иванов.

Елена Страхилова
