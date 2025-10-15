Активираха BG-Alert в Елените и Свети Влас

Активираха системата за ранно оповестяване BG-Alert в района на Свети Влас и ваканционно селище Елените. Разпореждането е на областния управител на Бургас във връзка с очаквани интензивни валежи на територията на Общината. Съобщението има информационен характер и цели да предупреди жителите. "Поради очаквани интензивни валежи по Южното Черноморие, призоваваме за повишено внимание! При нужда позвънете на 112! Областен управител на област Бургас", гласи съобщението.

Кметът на Приморско Иван Гайков също отправи апел към жителите на общината да бъдат предпазливи. "Важно предупреждение. Тази вечер се очакват обилни валежи – между 80 и 100 литра на кв. м в района на Южното Черноморие, включително и на територията на община Приморско. Кризисният щаб на Община Приморско е в пълна готовност и следи обстановката денонощно, в постоянна координация с компетентните институции. При необходимост, екипи на Община Приморско ще реагират незабавно и ще окажат съдействие на място", съобщиха от общината в града.

