Горя склад до завод “Стомана“ в Перник

Пожар горя днес по обяд в района на промишлената зона на Перник, предаде репортер на БГНЕС.

Огънят е пламнал в склад за скрап до завод "Стомана" в града. Пожарът е възникнал под навес, където е имало масла. Веднага на място са изпратени пожарни и полиция, огънят е потушен, няма пострадали. Няма опасност за населението.

