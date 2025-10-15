Войната в Украйна:

Горя склад до завод “Стомана“ в Перник

15 октомври 2025, 13:13 часа 271 прочитания 0 коментара
Пожар горя днес по обяд в района на промишлената зона на Перник, предаде репортер на БГНЕС.

Огънят е пламнал в склад за скрап до завод "Стомана" в града. Пожарът е възникнал под навес, където е имало масла. Веднага на място са изпратени пожарни и полиция, огънят е потушен, няма пострадали. Няма опасност за населението.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
