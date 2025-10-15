Следят за мръсен въздух след пожара в “Стомана“ - Перник

Екип на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)-София следи на място ситуацията с възникналия пожар в „Стомана индъстри“-Перник. Това съобщиха от пресцентъра на екоинспекцията. Експертите са отишли на място след подаването на сигнал за пожара.

Целта на екипа е да извърши подробен оглед на района и да оцени въздействието на инцидента върху околната среда. За да се осигури бърза и точна оценка на ситуацията, на място ще бъде извършено изследване на качеството на атмосферния въздух. Резултатите от направените анализи ще бъдат оповестени публично веднага след като бъдат получени.

Пожарът е възникнал в шредерен цех на пернишкото предприятие "Стомана индъстри", съобщиха по-рано днес за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. По първоначална информация огънят е тръгнал от самозапалване на стружки.

