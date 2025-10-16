Израел може да поднови боевете в Газа, ако "Хамас" не спази споразумението: Тръмп с предупреждение

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред CNN, че ще обмисли да разреши на израелските сили да подновят боевете в Газа, ако "Хамас" не спази своята част от споразумението за прекратяване на огъня, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. "Израел ще се върне на тези улици веднага, щом им кажа една дума", заяви Тръмп. "Ако Израел може да влезе и да ги нарита, той ще го направи", добави той в кратък телефонен разговор. Изявлението беше направено в отговор на въпрос какво ще се случи, ако "Хамас" откаже да се разоръжи.

По-рано израелският министър на отбраната също заплаши да възобнови военните действия, ако "Хамас" не спазва споразумението за примирие в Газа. Израел Кац заяви, че е наредил на военните да подготвят "план за смазване" на групировката в случай на подновяване на боевете.

"Ако "Хамас" откаже да спази споразумението, Израел, в координация със Съединените щати, ще възобнови боевете и ще предприеме действия за пълното разгромяване на "Хамас", за да промени реалността в Газа и да постигне всички цели на войната", се казва в изявление от офиса на Израел Кац.

Коментарите дойдоха, след като въоръженото крило на "Хамас" съобщи, че е предало всички тела, до които е имало достъп, и че ще са необходими специални съоръжения за изваждане, за да се достигне до повече тела, както е обещано в споразумението за примирие.