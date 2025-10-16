"В знак на протест": Десетки репортери напуснаха Пентагона

Десетки журналисти предадоха пропуските си и напуснаха Пентагона, след като отказаха да се съобразят с новите правила, наложени от министъра на отбраната Пийт Хегсет. Мерките, определени от ръководството на страната като логични, целят да ограничат „подривната“ роля на пресата, предаде АП. Новите правила предвиждат санкции за журналисти, които оповестят информация – класифицирана или не – без предварително одобрение от Хегсет. Повечето медии отхвърлиха мерките почти единодушно.

Какво се случва в Пентагона?

Репортерите напуснаха сградата заедно в 16:00 ч., крайния срок, определен от Пентагона. Коридорите на ведомството бяха осеяни с кутии с документи, а журналистите носеха столове, копирна техника, книги и стари снимки към паркинга от внезапно изоставените работни места. Малко след края на срока около 40–50 репортери напуснаха сградата заедно.

„Тъжно е, но също така съм много горда с колегите, че останахме заедно“, заяви Нанси Юсеф, репортерка от сп. „Атлантик“, която има бюро в Пентагона от 2007 г.

Въпреки напускането не е ясно какъв практически ефект ще имат новите правила, а медиите обещаха да продължат да отразяват отбранителния сектор пълноценно.

Протестът идва на фона на напрежение между администрацията на президента Доналд Тръмп и журналистите. Тръмп е въвлечен в съдебни спорове с редица медии през последната година. Във вторник президентът подкрепи мерките на Хегсет, като заяви: „Мисля, че той намира пресата за много подривна по отношение на световния мир. Пресата е много нечестна“.

Още преди въвеждането на новата политика, Хегсет систематично ограничава достъпа на журналистите до информация, проведе само две официални брифинга и забрани достъп до значителна част от Пентагона без придружител, а освен това започна разследвания на изтичания на информация към медиите, отбеляза АП.

