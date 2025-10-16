Съдът решава дали да пусне от ареста кмета Благомир Коцев

Софийският апелативен съд (САС) решава дали да пусне от ареста кмета на Варна Благомир Коцев. Миналия петък първоинстанционният съд не уважи молбата му. Беше прието, че по делото има достатъчно доказателства, че Коцев е бил част от корупционна схема, действала на територията на община Варна. Съдът се позова и на разпитан ден преди заседанието свидетел с тайна самоличност, за когото стана ясно, че е рускоговорящ чуждестранен инвеститор.

Според прокурора по делото Ангел Кънев тайният свидетел е бил принуден три път да даде по 20 000 лева, за да получи разрешително за строеж, с което не се съгласи адвокатът на Благомир Коцев - Николай Владимиров.

"Човекът сочи точно какви суми е дал, кога ги е дал, колко пъти са му ги искали и къде ги е дал - повече от два пъти, няколко души са му ги искали. Давал е парите на който му ги е искал, тази престъпна дейност е извършвана от няколко обвиняеми лица, включително от обвиняемия Коцев", каза прокурорът Ангел Кънев.

"Това лице не твърди, че е дал подкуп. Това беше невярно. Казва, че му е искан, но той не е дал такъв подкуп. Така че реално за пореден път ние нямаме приемане на подкуп. Ние пак имаме един предполагаем хипотетичен подкуп, който нито е даден, нито е получен", отбеляза адвокат Николай Владимиров.