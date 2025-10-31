Условна присъда за столичния учител, обвинен в педофилия

Учителят по физическо от столичното 31-во училище, който бе обвинен в сексуални отношения с 13-годишно момиче, бе признат за виновен от Софийския районен съд, но очаквано се размина с условна присъда. Мъжът бе задържан в края на август. Според обвинението учителят е бил със седмокласничката 6-7 пъти в хостел. По-късно тя подала жалба в полицията.

Прокуратурата внесе обвинителния акт в началото на октомври, но още тогава стана ясно, че учителят едва ли ще получи присъда за педофилия, тъй като връзката му с момичето е била на доброволни начала. Още: БХК с реакция, след като адвокат обвини детето за връзка с учител в София

СГС постанови учителят да плати на СДВР 807,49 лв. разноски по делото и 2000 лв. на частния обвинител за адвокатски услуги.

Присъдата не е окончателна и може да се обжалва в 15-дневен срок пред Софийския градски съд.