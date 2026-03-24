Спорт:

"В нея се крие усмивката на сина ми": Откраднаха кутия с дарения за болно дете

24 март 2026, 7:46 часа 405 прочитания 0 коментара
Възмутена съм от този случай. Това не е просто дарителска кутия. За нас това е надежда, живот. В нея се крие усмивката на Георги и шансът му за бъдеще. Това каза майката на 8-годишния Георги, страдащ от мускулна дистрофия на Дюшен. Кутията за дарения за момчето беше открадната отзоопарка в Стара Загора. Кражбата е извършена в петък и е заснета от охранителните камери.

На записите се вижда мъж на около 40 години, който се възползва от отсъствието на служители, взема кутията и побягва в посока близката гора. Благодарение на бързата реакция на полицията, извършителят е установен и задържан.

Тя обясни, че лечението на детето се провежда в чужбина чрез вливания със стволови клетки, тъй като в България няма възможност за терапия. До момента са направени четири процедури, като общата стойност достига приблизително 40 000 евро. "Това е сума, непосилна за едно обикновено семейство, но благодарение на дарители успяваме да продължим. Призовавам хората - не крадете от такива кутии. Зад тях стои животът на едно дете", апелира майката.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Директорът на зоопарка д-р Найден Илинов също коментира случая, като подчерта бързата реакция на институциите. "На 20 март получих сигнал от охраната, че кутията е открадната. Незабавно свалихме записите от камерите и ги предоставихме на полицията. Благодарение на бързите действия извършителят е установен - става дума за рецидивист", заяви той.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова Отговорен редактор
полиция кражба болно дете кутия за дарения
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес