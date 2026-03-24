"В нея се крие усмивката на сина ми": Откраднаха кутия с дарения за болно дете

Възмутена съм от този случай. Това не е просто дарителска кутия. За нас това е надежда, живот. В нея се крие усмивката на Георги и шансът му за бъдеще. Това каза майката на 8-годишния Георги, страдащ от мускулна дистрофия на Дюшен. Кутията за дарения за момчето беше открадната отзоопарка в Стара Загора. Кражбата е извършена в петък и е заснета от охранителните камери.

На записите се вижда мъж на около 40 години, който се възползва от отсъствието на служители, взема кутията и побягва в посока близката гора. Благодарение на бързата реакция на полицията, извършителят е установен и задържан.

Тя обясни, че лечението на детето се провежда в чужбина чрез вливания със стволови клетки, тъй като в България няма възможност за терапия. До момента са направени четири процедури, като общата стойност достига приблизително 40 000 евро. "Това е сума, непосилна за едно обикновено семейство, но благодарение на дарители успяваме да продължим. Призовавам хората - не крадете от такива кутии. Зад тях стои животът на едно дете", апелира майката.

Директорът на зоопарка д-р Найден Илинов също коментира случая, като подчерта бързата реакция на институциите. "На 20 март получих сигнал от охраната, че кутията е открадната. Незабавно свалихме записите от камерите и ги предоставихме на полицията. Благодарение на бързите действия извършителят е установен - става дума за рецидивист", заяви той.