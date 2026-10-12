В тайник на камион: Хванаха 19 кг и 329 кг марихуана на Дунав мост

19 кг кокаин и 329 кг марихуана са открити в български камион, пристигнал от Испания и проверен на Дунав мост при Русе. Наркотиците са били укрити в специално изработен тайник в пода на ремаркето и в четири палета със стока. Шофьорът, който е на 25-26 години, е задържан. Камионът е спрян през нощта на 8 октомври от мобилен митнически патрул, който проверявал превозни средства, влизащи в България от Румъния. По рискови индикатори митничарите преценили, че товарът трябва да бъде проверен допълнително, съобщи пред журналисти днес Иво Поаков, началник на отдел „Борба с наркотрафика“ в Митница Русе, цитиран от БГНЕС. “Камионът е насочен към митническото бюро за допълнителна проверка, при която вече се установява наличието на специално изработен тайник в пода на ремаркето, където са намерени 19 кг кокаин. В разфасовки по килограм - 19 пакета“, посочи Поаков. Още: Маскиран като шампоан: Хванаха жена с 3,6 кг течен кокаин

Марихуаната - при фъстъците

При последвалата проверка на палетизираната стока са открити още 329 кг марихуана, разпределени в четири палета с фъстъци.

Снимка Агенция “Митници“

Предстои да бъдат установени получателите на наркотиците и отговорността на фирмите, замесени в трафика. Камионът и транспортната фирма са български, а по документи крайната точка на превозваната стока е Гърция. “Но къде ще отидат? Не може да бъдем категорични“, каза Поаков. Още: "Хероин в София вече няма": Фентанилът у нас струва 10 евро за доза По думите му шофьорът е много млад и не е знаел точно какъв товар превозва. Запитан дали на Дунав мост е откривано подобно количество наркотици, Поаков отговори, че не му е известно. Той припомни за друга голяма пратка, задържана в Русе през тази година при съвместна операция с ГДБОП.

От Окръжна прокуратура - Видин съобщиха, че в момента тече процедура по определяне на мярката за неотклонение на задържания. Предстоят физико-химическа и оценителна експертиза, след което се очаква делото да продължи към съдебна фаза. Законът предвижда наказание от 10 до 15 години и глоба от 50 до 100 хиляди евро. Още: Дилър на дрога до детска градина в София: Задържаха жена с кокаин, амфетамини, екстази и марихуана